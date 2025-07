Entrelinhas

Suplência

O vereador Sandro Bussola (MDB), líder do governo na Câmara, saiu em viagem a Moçambique nesta quinta-feira (24) no âmbito de uma ação missionária junto a outros fiéis e integrantes da ONG Paz para Todas as Nações. Ele ficará temporariamente fora do Poder Legislativo local. Neste período, o suplente do MDB Professor Sinuhe assume cadeira na Casa de Leis.