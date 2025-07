Vereador quer isenção de IPTU cujo impacto é incalculável

Uma emenda do vereador Dario Dudario (PSD) apresentada a um projeto que amplia o rol de beneficiários isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) criou mal-estar dentro da Secretaria da Fazenda, cujos técnicos veem uma extensão despropositada do instrumento e avaliam ser impossível calcular a estimativa de impacto da medida.

O dispositivo foi incluído numa proposta de Júnior Lokadora (Podemos) discutida desde 2023 que dá isenção do tributo a todo munícipe cujos proventos líquidos não ultrapassem a 400 Unidades Fiscais de Referência e que seja proprietário ou usufrutuário de um só imóvel e nele resida. Há um requisito de que o imóvel tenha no máximo 100 metros quadrados de área construída.

Hoje a norma é praticamente idêntica a essa, mas com um diferencial: só vale àqueles que preencham todos esses requisitos e tenham idade superior a 65 anos. O texto de Lokadora amplia o benefício a quem seja beneficiário de programas sociais ou possua 13 doenças consideradas graves, que vão desde tuberculose ativa até a síndrome da deficiência imunológica adquirida.