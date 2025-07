Ação conjunta resgata cães em situação de maus-tratos em Pirajuí

A operação foi deflagrada por volta das 12h, após a reincidência de denúncias por maus-tratos a animais. Durante a fiscalização, segundo a Polícia Civil, os agentes constataram a presença de quatro cães adultos e quatro filhotes, todos sem raça definida, submetidos a um cenário de abandono, com ausência de água e de alimento, fezes acumuladas e ambiente insalubre, incompatível com a saúde animal.

Pirajuí - Ação integrada entre Polícia Ambiental, Centro de Zoonoses de Pirajuí e Polícia Civil resultou, na tarde desta quinta-feira (24), no resgate de oito cães que eram mantidos em condições degradantes em uma residência na Vila Abel, em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), e na prisão em flagrante do tutor. De acordo com a Polícia Civil, os sinais de negligência já haviam sido identificados em vistoria anterior feita entre abril e maio deste ano, ocasião em que o responsável pelos animais não foi localizado.

Além do resgate, foi lavrado auto de infração ambiental, com aplicação de multa no valor de R$ 24 mil. O tutor dos animais, que tentou justificar a situação alegando dificuldades financeiras e laborais, foi preso em flagrante pela Polícia Civil com base no artigo 32, §1º-A, da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), norma complementada pela Resolução nº 1236/2018 do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV).

Considerando a pena máxima prevista para o delito, não foi arbitrada fiança, e o autuado permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. "A ação exemplar reforça a importância da atuação coordenada entre os órgãos de fiscalização, saúde pública e segurança, garantindo resposta célere e efetiva na repressão aos crimes de maus-tratos e na preservação da dignidade animal", ressaltou a Polícia Civil.