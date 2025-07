Hariel nasce no Samu durante o trajeto para a Santa Casa de Jaú

Jaú - A manhã desta quinta-feira (24) foi especial para as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Santa Casa de Jaú (47 quilômetros de Bauru). O pequeno Hariel não quis esperar a chegada ao hospital e veio ao mundo ali mesmo, na ambulância, durante o trajeto.

A mamãe Leandra entrou em trabalho de parto com 37 semanas de gestação, sob cuidados dos socorristas do Samu, pouco antes de chegar à maternidade. Com agilidade, preparo técnico e acolhimento, a equipe fez o parto, garantindo a segurança de mãe e filho.

Os dois foram encaminhados ao Centro Obstétrico da Santa Casa, onde receberam todo o atendimento necessário, sendo em seguida acolhidos na maternidade. Segundo o hospital, Hariel e a mãe passam bem. Ele nasceu com 2.975 kg, e medindo 47,5 cm.