Operação mira suspeitos de venderem drogas em empresa de Itapuí

Equipes cumpriram mandados de busca nas residências de A.L.A.R. e L.A.R., no Centro e Jardim Alvorada. "Informações apontavam que L.A.R. não armazenava entorpecentes em sua casa, mas os buscava em outro local, na companhia da companheira S.A.B.B., com intenção de distribuir parte dos ilícitos na empresa onde trabalham", explica a Polícia Civil, em nota.

Itapuí - Uma operação realizada nesta quinta-feira (24) pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar (PM), visando combater o tráfico de drogas em Itapuí (44 quilômetros de Bauru), inclusive em uma empresa da cidade, resultou na prisão em flagrante de uma mulher e apreensão de mais de 6 quilos de entorpecentes, entre maconha, cocaína, haxixe e crack. Dois investigados conseguiram fugir, mas tiveram as suas prisões preventivas solicitadas à Justiça.

Segundo a polícia, imagens de câmeras de monitoramento revelaram que o casal abandonou o carro e fugiu a pé. Durante a fuga, L.A.R. teria arremessado uma mochila preta em direção a um imóvel. Na mochila, que foi encontrada pelos policiais, havia mais de 6,4 quilos de drogas, entre maconha, flor de maconha, haxixe, crack e cocaína, e uma balança de precisão.

"S.A.B.B. compareceu à residência de L.A.R. no momento do cumprimento do mandado e foi conduzida à delegacia. A investigação também apontou participação de W.C.L., que teria auxiliado na fuga ao estacionar o veículo a pedido de S.A.B.B., ficando com a chave", diz a nota da corporação. Já A.L.A.R. teria fugido pelos fundos da empresa e não foi encontrado.

S.A.B.B. foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O delegado de Itapuí representou pela prisão preventiva do marido dela e de A.L.A.R.. Já W.C.L. foi autuado por favorecimento pessoal e liberado mediante assinatura de termo de comparecimento ao Juizado Especial Criminal. Drogas, veículo e os materiais foram apreendidos.