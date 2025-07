Homem é preso em casa usada para embalar drogas em Bauru

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (24), em Bauru, em uma residência que, segundo a Polícia Civil, era usada como depósito e ponto de preparação de drogas para o comércio ilegal. No imóvel, situado no Parque Jaraguá, os agentes da 2.ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), apreenderam cocaína, maconha e crack, além de grande quantidade de apetrechos utilizados no tráfico.

Ao todo, foram localizados 1.750 pinos de cocaína já cheios, porções brutas da mesma droga, além de 11 mil pinos vazios. Também foram apreendidos aproximadamente 11 quilos de maconha em tijolos, além de 370 porções da mesma substância, já embaladas com papéis de seda — material que era vendido junto, indicando, conforme a Polícia Civil, uma estrutura profissional de varejo. No local ainda foram recolhidas mais de 140 porções de crack, parte delas fracionada para a venda e parte em estado bruto, totalizando cerca de 250 gramas. A Polícia Civil avalia que o entorpecente recolhido renderia ao crime mais de R$ 58 mil.

Além dos entorpecentes, os policiais encontraram ainda uma arma de fogo — um revólver calibre 32 com a numeração raspada — escondida embaixo de uma cama, e um carregador artesanal de submetralhadora calibre .380, informa o titular da 2ª Dise, delegado Marcelo Bertoli Gimenes.