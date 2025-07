Homem é preso pela PM em Bauru suspeito de vender anabolizantes

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na madrugada desta quarta-feira (23), em Bauru, suspeito de vender anabolizantes ilegais.

No apartamento dele, foram apreendidos 70 frascos de produtos do tipo, entre comprimidos e injetáveis variados, além de dezenas de seringas com agulhas.

O fato ocorreu por volta das 4h15, na Vila Universitária. Inicialmente, a PM foi acionada por conta de um desentendimento envolvendo um ex-casal. O morador solicitou que a sua ex-companheira deixasse seu apartamento, onde teria entrado sem sua autorização.