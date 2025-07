PL amplia transparência no estoque de medicamentos em Bauru

A disponibilização online e impressa dos estoques, segundo o autor, permitirá um controle social maior sobre a oferta de medicamentos, além de facilitar a fiscalização do serviço por parte dos órgãos competentes.

"A transparência dá tranquilidade à população e ajuda na organização dos serviços. Evita desperdícios, perdas e favorece o uso racional dos recursos públicos", pontua.

A Prefeitura de Bauru já conta com sistema semelhante sobre a disponibilidade de medicamentos em portais institucionais. A principal mudança estabelecida pelo projeto do vereador Sandro está no fato de que profissionais terão de consultar a disponibilidade antes de receitar medicamentos aos pacientes - medida prevista numa emenda de Sandro incorporada ao projeto.