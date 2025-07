Suspeito de manter mulher e filhos em cárcere privado é preso

Jaú – Um aposentado de 54 anos suspeito de manter a mulher, de 39 anos, e dois filhos, de 7 e 16 anos, em cárcere privado, sob constante ameaça e violência, foi preso na tarde desta terça-feira (22), em Jaú (47 quilômetros de Bauru). Ele foi flagrado por policiais civis intimidando a vítima por telefone logo após o registro do boletim de ocorrência (BO) para a apuração dos fatos.

De acordo com registro policial, a família, que mora no Jardim São Crispim, era acompanhada pelo Conselho Tutelar há cerca de dois anos, por conta de denúncias de violência doméstica, mas nenhuma medida efetiva havia sido tomada pelo fato de as vítimas não confirmarem as acusações.

Na segunda-feira (21), um dos filhos do casal, de 16 anos, foi até Bariri de bicicleta e pediu ajuda ao Conselho Tutelar da cidade após ser agredido pelo pai. Ele relatou ao órgão episódios frequentes de agressões e ameaças contra ele e a mãe e equipes decidiram ir até a residência da família.