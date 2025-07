Homem é preso pela PM suspeito de vender anabolizantes em Bauru

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na madrugada desta quarta-feira (23), em Bauru, suspeito de vender anabolizantes ilegais. No apartamento dele, foram apreendidos 70 frascos de produtos do tipo, entre comprimidos e injetáveis variados, além de dezenas de seringas com agulhas.

Na unidade, ele foi autuado em flagrante com base no artigo 273 do Código Penal, com pena prevista de 10 a 15 anos de reclusão, além de multa. O homem permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia.