Projeto Negras Narrativas traz shows e ações formativas em Bauru

Nesta quarta-feira (23), Renata Alves apresenta o show “Agôfunfè”, um espetáculo que busca a possibilidade de uma estética preta, alicerçada pela matriz da música afro-brasileira: a voz e o tambor. Com arranjos organizados a partir das percussões de Nicolas Faria e Otávio Andrade e o violão de Pietro Battiato, a cantora costura histórias, cantos e trajetórias poéticas que ressaltam a potência de um devir mulher-negra no Brasil.

Desde 2021, o projeto Negras Narrativas do Sesc Bauru busca unir passado e presente para pensar novos futuros, em um movimento afrodiaspórico político, cultural e filosófico denominado afrofuturismo e traz, em multilinguagens, possibilidade de vivências artísticas, educativas e formativas com foco na diversidade entrelaçada com a negritude.

Já na quarta e quinta acontece o curso “Pensamento Amefricano: Identidade e Mulheridade”. Com Gabriela Chabatura, jornalista e doutoranda em Antropologia Social, e Meiriane Jordão, historiadora e mestra em Mídia e Tecnologia. Para além da história e pensamentos únicos, esse minicurso apresenta possibilidades de debater o universo feminino através dos legados de intelectuais negras que, na Améfrica Ladina, tiveram (e ainda têm) relevância da construção de identidades de meninas e mulheres negras. Será das 19h30 às 21h30. Inscrições on-line. Grátis. A partir de 16 anos.

A programação segue no sábado com o bate-papo, 14h30 às 15h30, “E Eu Não Sou Uma Mulher?”. Com Ariane Souza, psicóloga e atriz, Gabriela Chabatura, jornalista, e Meiriane Jordão, historiadora. As convidadas debatem temas da vida real que enaltecem a presença e a importância da mulher negra nos diversos espaços sociais em diferentes territórios.

Já às 16h, está prevista a intervenção “Raspas de Atlântico no Céu da Boca”, também com a atria e dramaturga Ariane Souza. Em cena há Foluke, uma mulher que, já ancestralizada, prepara a chegada de sua descendente, que carregará seu nome como celebração. Nas dobras dos tempos, uma ancestral encantada encontra com sua herdeira – de nome e sangue – instantes antes dela nascer. Nessa fresta do preparar para nascer, um diálogo se abre entre uma mais velha e sua mais nova.