Sebrae faz oficina sobre inovação para empresas de Lins 

ins (102 quilômetros de Bauru) receberá uma oficina do Sebrae-SP voltada para empreendedores e profissionais que desejam colocar a inovação no centro de suas estratégias. A oficina “Faça a inovação acontecer em sua empresa” será realizada nesta quinta-feira (24), às 19h, na Incubadora de Empresas do município, na rua Floriano Peixoto, 1093, Centro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link https://agenda.sebraesp.com.br/bauru/evento/4452/turma/35204720.

Os participantes irão explorar caminhos para transformar ideias ousadas em realidade, entender os riscos mais comuns e descobrir razões convincentes para abraçar a inovação como diferencial competitivo. Além disso, a oficina trará exemplos inspiradores de empresas inovadoras no Brasil e no mundo.