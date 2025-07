Bauru: quem deve mais quita a dívida em menor prazo no comércio

PERFIL DOS DEVEDORES

O levantamento também revela que 20.449 consumidores ficaram com o nome restrito nos últimos cinco anos, o correspondente a 6,8% da população adulta de Bauru. Entre os inadimplentes, 52,3% eram homens e 95,7% eram solteiros.

“Esta predominância entre os não casados está relacionada ao fato de, geralmente, eles não terem filhos, ainda morarem com os pais e não serem os responsáveis por arcar com as contas fixas e os itens de necessidade básica da casa. Então, gastam com menos responsabilidade”, analisa o consultor jurídico.

Já quanto ao equilíbrio entre os nomes negativados por gênero, Pontechelle Junior destaca que, com o avanço das mulheres no mercado de trabalho nas últimas décadas, com a consequente independência financeira, elas foram ampliando sua presença na lista de inadimplentes. Da mesma forma, ele pondera que o perfil de idade dos devedores também sofreu alteração.