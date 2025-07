O Brasil vai quebrar

Humberto Schuwartz Soares Como divulga o jornal Valor, começam as reações de empresas americanas contra o tarifaço insano de Trump, que decide aplicar 50% sobre produtos brasileiros exportados para os EUA. E essa reação vem de dois importantes grupos do setor alimentício, e grandes importadores de suco de laranja do Brasil, como a Johanna Foods, e a Johanna Beverage Company, que recorrem a Corte Comercial Internacional dos EUA. No qual, afirmam se Trump não revogar essa sua decisão, que além dessa taxação contra o Brasil ser ilegal, alegam que suas empresas sofreram prejuízos inestimáveis, haverá demissão em massa, e o consumidor terá de arcar custos maiores entre 20% a 25%, sobre preço do suco de laranja (Brasil maior produtor) penalizando os americanos por ser alimento básico no café da manhã... Se o governo brasileiro souber negociar esse contencioso com membros da Casa Branca, certamente essa ação das citadas empresas americanas ajudará também o Brasil...