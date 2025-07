Atenção: interditadas 3 quadras da rua Rodrigo Romeiro em Bauru

As quadras 5, 6 e 7 da rua Rodrigo Romeiro, situadas na região do Higienópolis, em Bauru, estão interditadas por tempo indeterminado em razão do afundamento de solo provocado por um vazamento de água ainda não identificado pelas equipes da administração municipal. Por conta do problema, um Chevrolet Tracker LTZ branco e uma BMW E81 preta caíram em crateras abertas na via.

O alerta para os motoristas que trafegam pelo bairro foi feito inclusive pela prefeita Suéllen Rosim (PSD), em suas redes sociais. Por lá, a chefe do Executivo informa acompanhar de perto o caso. Acrescenta que técnicos do Departamento de Água e Esgoto (DAE) e da Secretaria de Infraestrutura estão trabalhando para entender o que provocou as crateras e, assim, agir imediatamente nos reparos, de modo a garantir segurança no local.

A BMW E81 foi a primeira a ser ‘engolida’, na noite de domingo (20), na quadra 5. Na manhã desta terça-feira (22), foi a vez do Chevrolet Tracker LTZ, na quadra 6. Desde então, a Secretaria de Infraestrutura orienta os motoristas a retirarem os carros estacionados da rua para evitar que ocorram problemas semelhantes.