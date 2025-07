Empresa abre 300 vagas de emprego com início imediato na região

A Paschoalotto anunciou a abertura de 300 novas vagas de emprego para início imediato em Marília (a 100 quilômetros de Bauru). As oportunidades são para a função de operador(a) de telesserviços e atendimento, com foco em candidatos com 18 anos ou mais e ensino médio completo. A empresa também incentiva a participação de pessoas com deficiência e aposentados que desejam retornar ao mercado de trabalho.

O processo seletivo pode ser realizado de forma online, com agendamento pelo WhatsApp (14) 3201-5642 — canal também disponível para o envio de currículos ou esclarecimento de dúvidas. Já quem preferir participar da seleção presencialmente pode comparecer diretamente ao People Center de Marília, localizado na rua Dr. Próspero Cecílio Coimbra, 330 – Jardim São Gabriel, todas as quintas-feiras, nos horários das 9h, 14h30 ou 19h.

Em 2024, a Paschoalotto foi reconhecida com o selo FEEx FIA, certificação concedida às empresas que apresentam os mais altos índices em políticas de valorização humana, bem-estar organizacional e oportunidades reais de desenvolvimento profissional.