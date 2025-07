Presidente Alves recebe oficina do Sebrae para atendimento

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura de Presidente Alves (56 quilômetros de Bauru), está com inscrições abertas para a oficina "Faça do atendimento uma ótima experiência", que será realizada nesta quarta-feira (23), às 19h, na Biblioteca Municipal Pedro Antônio da Fonseca, na rua Rui Barbosa, 177. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo link https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/35694998 .