Pederneiras é contemplada com nova UBS de R$ 2,5 milhões

A prefeita de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), Ivana Maria Bertolini, anunciou, nesta segunda-feira (21), que o município foi um dos selecionados pelo programa Novo PAC Seleções, do governo federal, para receber investimentos na área da saúde pública. Entre eles, estão recursos no valor de R$ 2,5 milhões para a construção de uma nova unidade básica de saúde (UBS) no bairro Antônio de Conti.

"O resultado positivo é fruto de tratativas diretas da prefeita em Brasília e garantirá um significativo pacote de investimentos para a cidade", declarou a administração, por meio de nota. Além da nova UBS, de acordo com a prefeitura, Pederneiras receberá três combos de equipamentos para modernizar unidades de saúde, no valor de R$ 158 mil cada; e uma nova ambulância para o Samu 192, no total de R$ 407 mil.

"Depois de muita articulação em Brasília, ter a confirmação desses investimentos é uma emoção indescritível. Vamos construir uma unidade de saúde novinha para o povo do Antônio de Conti e de toda aquela região. Além disso, vamos equipar melhor nossos postinhos e ter uma ambulância nova do Samu, o que significa um atendimento mais rápido e seguro para quem mais precisa", comemorou Ivana.