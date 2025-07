Acesso à rodovia em Bocaina é fechado por conta de incêndio

Bocaina - No início da noite desta segunda-feira (21), o acesso da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255) à rodovia Cônego José Mendes de Abreu Júnior (SPA-133/255), em Bocaina (69 quilômetros de Bauru), foi interditado em razão de um grande incêndio às margens da via, que levou muita fumaça para a pista.

Segundo informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o fechamento do acesso, que fica no quilômetro 133 da SP-255, foi necessário em razão da baixa visibilidade para os usuários que trafegam pelo trecho.

A interdição ocorreu por volta das 18h15 e equipes da concessionária ViaPaulista, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e brigadas de usinas da região foram mobilizadas para conter as chamas. Por volta das 19h20, o incêndio foi controlado e o trânsito foi liberado.