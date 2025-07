Incêndio destrói minimercado em Jaú; causas são investigadas

Um minimercado foi completamente destruído por um incêndio na noite deste sábado (19), no distrito de Potunduva, em Jaú (47 quilômetros de Bauru). No momento da ocorrência, o estabelecimento comercial, localizado na rua João Rizzatto, no bairro Cachoeirinha, estava fechado e não houve registro de feridos. Todas as mercadorias, materiais e móveis foram consumidos pelas chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo se alastrarou rapidamente e comprometeu toda a estrutura do imóvel, bem como a de uma residência vizinha. Além da corporação, brigadistas da Raízen também atuaram no controle do incêndio. A Defesa Civil de Jaú interditou os dois imóveis atingidos e a Polícia Civil investigará as causas do incidente.