Humor afiado: Bruna Louise apresenta novo show em Bauru

Referência no stand-up comedy, nos palcos e nas redes sociais, onde soma mais de 15 milhões de seguidores, Bruna Louise retorna a Bauru com o espetáculo "O que passa na cabeça dela?". A apresentação será no dia 27 de julho, domingo, no Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves, em três sessões: às 16h, 18h e 20h. Os últimos ingressos estão à venda pelo site megabilheteria.com ou na Loja Roth (avenida Getúlio Vargas, 2-10).

Muitas risadas estão garantidas, afirma Wagner Ferreira, produtor cultural da Ferreira Eventos Culturais, responsável pela vinda da humorista, que esteve na cidade pela última vez há dois anos.

"Bruna Louise é a maior humorista mulher do Brasil. Nossa parceria com ela vem desde os primeiros espetáculos. Com este novo show, ela já passou por Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e, agora, chega a vez de Bauru", destaca o produtor.