6º Encontro de Colecionismo em Bauru terá avaliação e vendas

Para marcar o encontro de colecionadores em Bauru, foi criada uma cédula comemorativa estilizada, que traz o escudo do Esporte Clube Noroeste em destaque. O item é uma réplica da famosa "cédula da Baiana", de 1994, no valor de 50 mil cruzeiros reais — uma das últimas notas emitidas antes da adoção do real como moeda oficial no Brasil.

Muito valorizada entre numismatas, a cédula original é conhecida pela ilustração de uma mulher baiana com traje típico e por ser considerada rara no mercado de colecionismo. A versão criada para o evento mantém o estilo visual da nota histórica, agora com referências ao clube tradicional de Bauru, fundado em 1910.