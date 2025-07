Mediocridade de Trump

Se o Brasil tem um presidente como Lula da Silva, incompetente e de manjadas ideias retrógradas, que no campo da diplomacia mais converge com regimes autoritários, muito distante da tradição democrática do povo brasileiro, é de se lamentar que a maior potência econômica do mundo seja governada por um medíocre e soberbo Donald Trump.

Que nos 6 meses no poder só foi capaz de perturbar a ordem no relacionamento bilateral do comércio internacional impondo taxas absurdas sobre importação de produtos. E se com o Brasil, que acumula há 15 anos déficit de R$ 400 bilhões com os EUA, impôs taxa de 50% sobre nossas exportações, as atitudes mesquinhas de Trump, além de tentar afrontar nossa Suprema Corte, por supostamente estar perseguindo o golpista Jair Bolsonaro, agora cai no ridículo quando deseja investigar as tarifas do Brasil, o comercio da 25 de Março (SP), e também, quem sabe por inveja, o sistema de pagamentos vitorioso criado pelo nosso Banco Central, como o Pix. Com todo o respeito ao povo americano, esse comandante da Casa Branca, Donald Trump, vive em eterno estado de delírio...