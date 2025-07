Família de vítima de acidente doa orgãos do rapaz de 19 anos

A família de Breno Gabriel Leite da Silva, 19 anos, vítima fatal de um acidente ocorrido na quinta-feira (17), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), fez a doação dos orgãos do rapaz.

Ele chegou a ser socorrido com vida, mas teve morte cerebral horas depois no hospital. Passadas 24 horas, diante da perda, a família decidiu pela doação dos orgãos do rapaz na sexta-feira (18).

Breno é velado no Complexo Funerário Orlando Panhozzi e seu sepultamento será neste sábado, às 17h, no Cemitério Portal das Cruzes em Botucatu.