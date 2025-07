PM de Bauru recupera bike de R$ 8,9 mil vendida por R$ 2 mil 

Os policiais, ao chegarem ao local, avistaram o indivíduo em posse da bicicleta. Eles realizaram a abordagem e o homem, de 27 anos, declarou que adquiriu a bicicleta por meio do Facebook, tendo pago R$ 2 mil ao vendedor, retirando o bem no bairro Pousada da Esperança.

Policiais militares (PM) recuperaram nesta sexta-feira (18), em Bauru, uma bicicleta elétrica roubada durante assalto à mão armada, com valor de mercado de R$ 8,9 mil, que foi vendida no Facebook por R$ 2 mil. De acordo com o boletim de ocorrência (BO), registrado como receptação, o comprador alegou que desconhecia o fato de que o produto era originado de roubo.

O comprador reconheceu que, após alguns dias da compra, começou a desconfiar da transação comercial, uma vez que o vendedor bloqueou seu contato. Além disso, ele mencionou que, ao consultar o valor de mercado da bicicleta, constatou que o preço do item novo era de R$ 8.900,00. Isso causou desconfiança e o levou a tentar vender a bicicleta para sair do "BO", como chegou a citar na ocorrêcia.

Afirmou ainda que na data da compra da bicicleta não sabia da origem ilícita dessa, alegando ter sido informado pelo vendedor de que ele comprou o item por um preço baixo e o venderia também por um valor reduzido.

No dia do roubo, a vitima conduzia sua bicicleta elétrica em via pública quando foi abalroada por uma motocicleta ocupada por dois indivíduos. O condutor, de capacete amarelo, o ameaçou com uma arma de fogo e roubou a bike. Os dois ladrões fugiram conduzindo a bike e a motocicleta.