Motorista de 27 anos morre após capotamento na Bauru-Jaú; VÍDEO

Uma jovem de 27 anos morreu presa nas ferragens após capotar o veículo que conduzia, um Fiat Mobi, com placas de Barra Bonita, no quilômetro 195 mais 600 metros da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, em Itapuí (44 quilômetros de Bauru). O acidente aconteceu por volta das 10h20 deste sábado (19).

Segundo relatos colhidos no local, a motorista, Gabriela Testa Dias, trafegava com o veículo no sentido Bauru-Jaú, quando, por motivos a serem apurados, perdeu o controle de direção.

O carro deslocou para o acostamento, colidiu com o talude e, posteriormente, capotou na faixa de rolamento.