Julho Black tem até 50% off na Gabriela Oliveira Semijoias

As peças que participam da promoção integram também a nova coleção Brilho de Inverno, lançada neste mês. Os modelos mantêm a identidade da marca: design sofisticado, acabamento refinado e durabilidade garantida. A linha segue a proposta da Gabriela Oliveira de oferecer semijoias que unem o clássico ao moderno, com foco em produtos atemporais.

A ação é válida em todas as lojas físicas da marca - localizadas em Bauru e em Piratininga - e também no site oficial. O desconto funciona da seguinte forma: uma peça tem 20% de abatimento; duas, 30%; e a partir de três itens, o desconto chega a 50%.

A campanha Julho Black, da Gabriela Oliveira Semijoias, já se consolidou como uma das ações promocionais mais esperadas do ano. Com descontos progressivos que chegam a 50%, a edição de 2025 segue até 31 de julho, com foco em três categorias de alto giro: brincos de pérola, braceletes e colares de letras.

A promoção ocorre em um momento especial para a marca, que celebra 33 anos de fundação em agosto. Criada em 1992 por Fátima e Antônio Oliveira, a Gabriela Oliveira Semijoias teve início com vendas de porta em porta e hoje se consolida como referência no mercado, com mais de 7 mil itens em linha e atuação em estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Ceará.

Thamiris Oliveira, diretora da marca, destaca que o contato próximo com os clientes é um diferencial. "Conhecemos muitos clientes pelo nome, sabemos de suas histórias. Isso se reflete em cada detalhe do atendimento e da experiência de compra", afirma.

Reconhecida pela qualidade dos produtos, a marca utiliza pedras de zircônia e banho de alto padrão, características que garantem a durabilidade e o brilho das peças. Com forte presença digital e atuação no atacado e varejo, a empresa alcançou recentemente novos marcos de faturamento por meio do comércio eletrônico e ações com influenciadoras.