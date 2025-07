Curta-metragem ajuda no desenvolvimento de alunos da Apae

"A narrativa surgiu da vontade de contar uma história simples, mas poderosa, que tocasse o público com elementos do cotidiano e provocasse reflexão sobre o que realmente importa na vida. É também uma homenagem às infâncias marginalizadas, às famílias que resistem com ternura, e ao poder transformador das pequenas atitudes", explica Ricardo, morador de Jaú. Quando concluído, haverá quatro exibições presenciais e gratuitas do filme em Bariri, Boracéia, Pederneiras e Jaú, impactando cerca de 600 pessoas. Além do acesso à cultura, o projeto tem um forte compromisso com a formação cultural e inclusão social, promovendo o acesso a 42 horas de oficinas gratuitas que capacitam novos talentos na área da animação stop motion.

Uma proposta cultural de curta-metragem em animação stop motion tem contribuído com o desenvolvimento de 100 estudantes da Apae de Bariri. O projeto "O Menino, o Vô e o Valor", do diretor Ricardo Rodrigues, da Bela Balela Produtora - Pronac - Código - 220889, explora a visão e valores de um menino catador de papelão que, mesmo diante da indiferença e discriminação, encontra forças para superar os desafios.

A exibição do filme e as atividades formativas fortalecem o cenário do audiovisual independente no Brasil, levando cultura e arte para diferentes públicos e fomentando o interesse pela animação stop motion como meio de expressão e transformação social. "O Menino, o Vô e o Valor" é um curta-metragem de 15 minutos produzido em animação stop motion, finalizado em Full HD. O filme aborda os valores de uma infância pobre, acompanhando a história de Pio, um menino de 8 anos que vive nas ruas e sonha com uma vida plena ao lado de seu avô DED, 64 anos, e seu cachorro Bido.

Ricardo Fernandes Rodrigues é um renomado diretor no cenário cultural brasileiro. Seu trabalho brilha tanto no Brasil quanto no exterior, tendo conquistado inúmeras premiações ao longo de sua carreira. Também é um exímio gestor de projetos culturais.