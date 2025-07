Livro 'Contando com os animais' será lançado

A Biblioteca Rodrigues de Abreu recebe neste sábado (19), às 14h, o lançamento do livro 'Contando com os animais', da autora Clarissa Lemos, com ilustrações de Daniele Silva Santos Monhoz. A Biblioteca Rodrigues de Abreu fica na avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Neste livro, os leitores são convidados a contar os animais, enquanto eles vivem suas vidas na savana. De maneira lúdica e implícita, é apresentada a contagem em ordem decrescente. Com rimas simples e divertidas, para ler e reler diversas vezes.

Clarissa Lemos nasceu em São Paulo, em 1987. Viveu até os 18 anos na área rural do município de Ribeirão Branco, interior paulista. Cresceu rodeada por livros e gibis, adquiridos pelo pai, geralmente em alguma cidade vizinha. Durante a adolescência, os livros eram companheiros inseparáveis. Tão logo completou 18 anos, mudou-se para a Capital para cursar pedagogia e assumir o cargo de professora de Educação Básica na rede estadual. Fixou residência, casou-se e possui dois filhos, Mariana e Jorge. Iniciou o caminho como ilustradora com o livro 'A festa da Filó'. Autora dos livros 'As aventuras da Chapeuzinho Vermelho' e 'O Chute'. Já Daniele Silva Santos Monhoz nasceu em Itapeva, e aos 10 anos começou seus primeiros desenhos. Após concluir o Cefam em Itapeva se formou em Matemática na Unesp de Bauru, onde concluiu também cursos de Desenho Técnico e de Observação. Continuou com os estudos em Desenho de Observação no Nakata Studio, de Bauru. Atualmente é professora, mãe de duas meninas e artista nas horas vagas.