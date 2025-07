Boraceia: férias, sábados e feriados terão merenda

A Prefeitura de Boraceia (41 quilômetros de Bauru) anunciou nesta quinta-feira (17) o lançamento do programa "Comida na Mesa, Criança Saudável" para o fornecimento de merenda escolar a alunos da rede municipal de ensino durante as férias escolares e também aos sábados e feriados, das 11h às 11h30. A distribuição começou nesta sexta (18), no Centro de Convivência do Idoso (CCI). A ideia é fornecer mais de 50 refeições por dia, o que corresponde a cerca de 10% do total de estudantes da rede.

A informação foi divulgada pelo prefeito Marcos Bilancieri, ao lado do vice-prefeito, José Ricardo Sales. "O objetivo é garantir a continuidade da alimentação para todos enquanto estiverem fora do horário escolar. Idealizamos este projeto pensando naquelas crianças que fazem as únicas refeições do dia na escola", ressaltou o chefe do Executivo.