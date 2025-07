Agudos celebra 127 anos com atrações culturais e Festa do Peão

Agudos (13 quilômetros de Bauru) comemora 127 anos de emancipação com extensa programação gratuita entre os dias 18 e 27 de julho. Entre os principais destaques, estão os shows das duplas Maiara e Maraísa, Gian e Giovani, e Rayane e Rafaela, que integram a 20.ª Festa do Peão de Boiadeiro da cidade. O cronograma também inclui apresentações de artistas locais de diferentes estilos, além de celebrações de fé. Esta é a primeira comemoração sob a gestão do prefeito Rafael Lima (Republicanos). "É uma honra liderar essa celebração. Moro aqui desde a infância e me sinto orgulhoso de oferecer à população uma festa de qualidade, com atrações para todos os gostos", diz. A programação privilegia artistas locais, segundo o prefeito. "As bandas que tocam na praça são do município. É uma forma de valorizar nossos talentos e fortalecer a cultura agudense", afirma.

As festividades começaram nesta sexta-feira (18), mas a festa continua neste sábado (19), na Praça Tiradentes, com a Banda Conexão, a partir das 20h. Já no domingo (20) ocorre a Missa de São Cristóvão e a consagrada Cavalgada. Após o cortejo, um almoço especial será servido em prol do Fundo Social de Solidariedade. A programação do dia termina em clima festivo com a "Tardezinha com os Domingueiros", a partir das 18h, na Praça Tiradentes.

A programação do aniversário da cidade retorna no domingo (27), o grande dia em que é celebrado o aniversário de Agudos. A festa na Praça Tiradentes começa às 14h, com brinquedos infláveis gratuitos, distribuição de pipoca, algodão-doce e música com o DJ Jeferson. Às 15h45, haverá a apresentação da Banda Maestro José Andreotti. Às 16h, será realizado o corte e distribuição do tradicional bolo de aniversário. Mais tarde, às 19h, o Grupo Ponto Com sobe ao palco para animar o público. Encerrando a noite, às 21h, a Escola de Samba Boca Amarela se apresenta.