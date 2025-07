Revitalizar Bela Olinda custa R$ 65 mi e Markinho quer fatiar

Problema antes inexistente, a insegurança com a qual vários bairros de Bauru hoje convivem chegou também à Bela Olinda. "O pessoal manda vídeos que dá dó. O cara entra numa residência para roubar botijão de gás e estraga a casa do morador. A pessoa pula o muro, não está nem aí com cerca elétrica, com concertina. Isso virou realidade", critica. Enquanto as demandas se acumulam, o governo enfim elaborou um projeto executivo de revitalização do bairro. "Projeto já temos. Falta conseguir recursos", avalia o presidente da Câmara, Markinho Souza, que admite o desafio em torno de angariar R$ 65 milhões para o tema.

No final de maio, a secretária Pérola Zanotto, titular da pasta de Infraestrutura, afirmou que o plano está dividido em duas frentes. A primeira contempla a área onde será construído o novo empreendimento de uma incorporadora, a Ecovita, com cerca de 700 moradias. Nesse caso, caberá à própria empresa viabilizar a infraestrutura necessária. "Em vez de pagar pelo terreno, ela paga pela infraestrutura dos lotes urbanizados", explicou a secretária.

A segunda diz respeito à infraestrutura da área restante, cuja responsabilidade recai sobre o município. Os R$ 65 milhões equivalem a praticamente seis vezes o orçamento para toda a Secretaria de Infraestrutura somente neste ano - cálculo que inclui reserva a salários e vencimentos, a maior parte do custo. A titular da pasta reiterou que o governo não tem condições de bancar sozinho a execução da obra e deverá buscar recursos externos.