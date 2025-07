A estupidez humana

A guerra comercial e política aberta pelo presidente Donald Trump, contra o Brasil, chegou a um novo patamar com a abertura de investigações sobre supostas práticas comerciais que estariam restringindo injustamente as exportações norte-americanas no mercado brasileiro. Há coisas desconectadas, como a reclamação sobre a instituição do Pix e do comércio popular da Rua 25 de Março, em São Paulo. Outras, têm direção como o comércio de madeira ilegalmente extraída e desmatamento de áreas de proteção ambiental pelo agronegócio.

O Pix seria uma prática desleal de pagamentos eletrônicos. Prejudica a rentabilidade dos cartões Visa e Mastercard, e não deixa que se desenvolvam o Google e o Apple Pay. Se há uma invenção de instrumento financeiro que o Brasil deve se orgulhar, é o Pix. São 175 milhões de usuários que dele se utilizam, de maneira barata e segura. Os brasileiros movimentaram R$ 26,4 trilhões em transferências ao longo de 2024. Até os mendigos e guardadores de carro dele se utilizam. Outros países passaram a adotar o Pix, que tem uma razão social fortíssima, com a inclusão de milhões de pessoas, antes alijadas do sistema financeiro. A "nova ameaça", vem aí com o Pix parcelado, com juros menores do que os cobrados pelos Bancos e cartões de crédito. Uma competição saudável e que beneficia o coletivo. Chegou a hora dos cartões se reinventarem, com seus custos de manutenção elevados e juros estratosféricos.

Quem foi a Nova York, certamente circulou pela Canal Street, na Lower Manhattan, uma Rua 25 de Março piorada, onde se vendem abertamente bolsas Luis Vuitton, Ralph Lauren e perfumes franceses, "todos legitimamente falsificados". Os fabricantes originais até gostam. Quando aparecem imitações de produtos recém-lançados na Chinatown, é sinal que "pegou". Quem vai à Galeria Pajé, sabe que o Nike de R$ 250,00 é falso. Acrescenta-se a criatividade local. A camiseta Tommy Hilfiger vira Tommy Caipirinha.