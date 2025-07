Polícia Civil prende homem por armazenar pornografia infantil

Já o segundo boletim foi registrado em desfavor do investigado pela eventual prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, que trata da conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo que, neste caso, de acordo com a Polícia Civil, a conduta delituosa teria ocorrido na modalidade virtual.

O primeiro refere-se à suposta prática do crime previsto no artigo 241-B da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que consiste em adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografias, vídeos ou outros registros contendo cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente.

Diante da gravidade dos fatos, e com base no relatório de investigação elaborado pelo SIG, o delegado de polícia titular de Itatinga, Antenor de Jesus Zeque, solicitou ao Poder Judiciário a expedição do mandado de busca e apreensão, que foi deferido após manifestação favorável do Ministério Público (MP).

Com o mandado judicial em mãos, policiais civis do Grupo de Investigação em Área Rural (Giar Itatinga) e do SIG se reuniram ainda de madrugada e seguiram até a residência do suspeito. As buscas resultaram na apreensão de um aparelho celular contendo em sua galeria vídeos e fotos de crianças e adolescentes nus, além de material pornográfico infantil. O investigado foi autuado em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 241-B do ECA e encaminhado à Cadeia Pública de Itatinga, onde permaneceu aguardando a audiência de custódia.