Cine Vista Loka leva cinema à praça do Jardim Godoy em Bauru

O projeto, idealizado pelo Instituto Formando Mentes Coletivas (IFMC) e financiado por recursos da Lei Paulo Gustavo (por meio do edital 674/2023 – Chamamento Público nº?091/2023), estreia neste ano em sua segunda edição. A primeira foi realizada de forma independente pelos produtores culturais do IFMC. A proposta é descentralizar o acesso à sétima arte e valorizar narrativas diversas por meio de uma curadoria voltada ao diálogo com os moradores do entorno.

Bauru recebe, desta sexta-feira (18) a domingo (20), o Cine Vista Loka, evento gratuito que ocupa a praça do Jardim Godoy, em Bauru, com uma mostra de cinema. Com capacidade para cerca de 250 pessoas por noite, a iniciativa promove exibições ao ar livre de obras que exploram vivências, lutas e expressões da população negra e das periferias, em um ambiente acolhedor que integra arte, cultura e comunidade.



Sexta feira (18/7): “Cinema e o Hip Hop: homenagens e vivência”

• 18h30 – DJ set com DJ VNCN

• 19h – Abertura oficial

• 19h10 – Curtas: “Batalha – Nascentes” e “Legado Marginal”

• 20h10 – Conversa com artistas (Lisa Silvestre, Manu, Douglas, Igor e Bronca)

• 20h50 – Exibição dos filmes “Projeto Rappers” e “Favela no Ar”

• 22h25 – VJ set com DJ VNCN

• 23h – Encerramento

Sábado (19/7): “Leia, ouça, assista, estude, povo negro de atitude”

• 18h30 – Abertura oficial

• Curtas: “Rua dos Esquecidos”, “Silêncio que não se vê”, “Esta Noite Minha Alma Partirá” e “Preto no Branco” (de Valter Rege)

• 19h55 – Debate com Valter Rege, mediado por Igor Fernandes

• 20h55 – Exibição do longa “Marte Um”

• 22h50 – Encerramento

Domingo (20/7): “Domingo em Família – Tela aberta para o afeto e as raízes”

• 17h – Abertura com apresentação do grupo Hip Hop Cria

• Curtas: “Vellozia” e “Meu Nome é Maalum”

• 19h – Exibição do filme “Pachamama”

• 20h10 – Momento de falas, com a Biblioteca Sankofa

• 20h20 – Homenagem à artista Tetê

• 20h35 – Encerramento