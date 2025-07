Polícia Civil apura denúncia de maus-tratos a idosa de 86 anos

Jaú - A Polícia Civil de Jaú (47 quilômetros de Bauru) investiga denúncia de maus-tratos contra uma idosa de 86 anos. Na manhã desta sexta-feira (18), ela foi encontrada em uma residência em meio a condições precárias de higiene e encaminhada a um abrigo após passar por avaliação médica.

As diligências foram feitas por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG), acompanhados de assistentes sociais do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Segundo a polícia, na casa, havia grande quantidade de fezes e urina de animais domésticos. Todos os animais ficaram sob os cuidados da Secretaria de Proteção e Direito dos Animais de Jaú.