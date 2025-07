Gustavo Mioto abrirá festa do aniversário de Bauru no dia 31

O cantor sertanejo Gustavo Mioto abrirá a festa de 129 anos de Bauru, que será realizada no Recinto Mello Moraes, com entrada franca. A apresentação ocorrerá na noite de 31 de julho, véspera do aniversário da cidade, conforme divulgou a prefeita Suéllen Rosim em suas redes sociais nesta sexta-feira (18).

Na estrada com a turnê Atemporal, Mioto tornou-se nacionalmente conhecido com a música "Impressionando os Anjos", em 2016, e desde então coleciona hits, entre eles "Com ou Sem Mim", música mais tocada nas rádios brasileiras em 2020. Antes da confirmação do show do artista dentro das comemorações ao aniversário de Bauru, o nome de Michel Teló chegou a ser cogitado nas últimas semanas, mas acabou ficando fora da programação dos três dias de festa.

Além de Mioto, o evento contará com uma série de atrações, incluindo apresentações de artistas locais e regionais, que ainda serão divulgadas. No feriado de 1 de agosto, subirão ao palco os irmãos Maria Clara e JP, fenômenos da Internet entre as crianças, a banda católica Rosa de Saron e a cantora Aline Barros, expoentes da música cristã nacional.