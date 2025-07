Idosa de 91 anos morre após ser atingida por carro em Pederneiras

Pederneiras - Uma idosa de 91 anos morreu após ser atropelada por um carro, no fim da tarde desta quinta-feira (17), no cruzamento das ruas Damazio Rodrigues de Moraes e Eliazar Braga, no Jardim Vista Alegre, na região central de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru). O sepultamento dela ocorreu na tarde desta sexta-feira (18), no Cemitério Municipal de Pederneiras.

De acordo com o registro policial, por volta das 17h, a vítima foi atingida por um GM Agile e a condutora permaneceu no local aguardando socorro. Ela foi submetida ao teste do etilômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

Com fraturas expostas na perna, a idosa, que estava consciente, foi atendida pelo Samu e conduzida ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dela seguiu para o IML para exame necroscópico.