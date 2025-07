Com planos flexíveis, AONET fortalece presença em Bauru

A AONET inaugurou uma nova loja no Mary Dota, um dos bairros mais populosos de Bauru. A unidade amplia a presença física da empresa na cidade e reforça seu compromisso com um atendimento próximo, rápido e humanizado — um dos principais diferenciais da marca. Com a nova unidade, Bauru passa a contar com três lojas físicas da AONET.

No total, já são 11 lojas espalhadas pelo interior paulista, além de parceiros comerciais em cidades como Presidente Alves e Avaí.

Segundo Glauco Maranho, coordenador de marketing da AONET, a escolha pelo Mary Dota foi estratégica. “É uma região com alta demanda e grande potencial de crescimento. Ter uma loja ali facilita o contato direto com moradores e aproxima ainda mais a marca com o seu público, fazendo jus ao slogan “Mais perto de você”, afirma.

Além da expansão territorial, a AONET concluiu o projeto de rede em Bauru, que agora conta com cobertura 100% em fibra óptica, inclusive na região central. Hoje, essa tecnologia é considerada a mais eficiente para internet residencial e corporativa. O principal benefício está na velocidade e na estabilidade da conexão, mesmo em horários de pico ou com vários dispositivos conectados ao mesmo tempo.

A fibra óptica transmite dados por meio de pulsos de luz, o que permite taxas maiores de download e upload, menor latência e menos interferência, além de uma instalação que pode ser realizada, em alguns casos, em menos de 24 horas após a contratação.

Além disso, a AONET disponibiliza, a partir do plano de 600 MB, roteadores com tecnologia Wi-Fi 6. Essa nova geração de roteadores é compatível com dispositivos mais modernos e garante melhor desempenho em ambientes com muitos aparelhos conectados, como celulares, smart TVs e notebooks.

Outra novidade é a atualização do portfólio de planos, com opções que variam de 400 megabits por segundo (MB) a 1 gigabit (GB), e preços a partir de R$ 79,90. Os pacotes incluem benefícios como o Clube de Descontos, a plataforma de e-books Skeelo, o acesso à AONET TV MAIS.

Os clientes também contam com planos personalizáveis no formato “à la carte”, em que é possível escolher os serviços de streaming de acordo com o perfil do assinante. Entre as opções, a grande novidade é a inclusão do Disney+, agora disponível para compor os pacotes junto com outras plataformas como HBO Max, SKY+, Paramount+, WatchTV e Deezer Premium. “A entrada da Disney+ reforça nosso compromisso com entretenimento de qualidade e liberdade de escolha”, destaca Maranho.

Serviço

A contratação dos serviços pode ser feita presencialmente nas lojas, pelo WhatsApp (0800 770 1240), telefone ou diretamente no site: www.aonet.com.br. A marca também está presente no Instagram e Facebook no perfil @aonet.internet.

Os endereços das três lojas são: Loja 1 – Av. Duque de Caxias, 8-04, Vila Santa Tereza; Loja 2 – R. Anvar Dabus, 7-46, Vila Mariana; Loja 3 – Av. Dr. Marcos de Paula Raphael, 15-34, Mary Dota.