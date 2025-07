Cine'n Fun terá exibição gratuita de curtas

Já no ano de 2024, já com recursos do Programa de Estímulo à Cultura da Prefeitura Municipal de Bauru, a mostra ganhou força e outras datas. Foram realizadas 3 noites com exibições não competitivas de curtas-metragens de produtores bauruenses e com alguns convidados. E na mostra competitiva foram 27 curtas-metragens aptos a participarem. O evento aconteceu na maior sala do Cine'n Fun, com capacidade para 240 pessoas. E mais uma vez o público esgotou todos os lugares. Uma noite inesquecível para o audiovisual bauruense.

Serviço

A exibição dos curtas-metragens será nesta segunda-feira, dia 21 de julho, a partir das 19h30, no Cine'n Fun, no Alameda Rodoserv Center. rua Luiz Levorato, 1-55 - altura do Km 335 da Marechal Rondon. Entrada Gratuita.