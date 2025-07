Jaú recebe 'Carreta da Mamografia' no dia 22

A partir da próxima terça-feira (22), a Carreta da Mamografia estará na Praça do Museu, na avenida João Ferraz Neto, s/n, no Centro de Jaú (47 quilômetros de Bauru), com oferta de exames gratuitos visando ao diagnóstico e ao tratamento precoce do câncer de mama.

Até o dia 2 de agosto, a unidade móvel atenderá de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com distribuição de 50 senhas por dia, e, aos sábados, das 8h às 12h, com a distribuição de 25 senhas.

Mulheres entre 50 e 69 anos devem apresentar o RG e o cartão do SUS atualizado. Para mulheres entre 35 e 49 anos, e acima de 70 anos, também é necessário o pedido médico da rede pública (SUS).