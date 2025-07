Mestre Pinóquio é 1º campeão com deficiência visual em mundial

Mestre Pinóquio (Mário Sérgio Tavella Romanholi) escreveu seu nome na história da capoeira ao se tornar o primeiro atleta com baixa visão a vencer o Campeonato Mundial Volta ao Mundo Bambas. No dia 28 de junho, em Brasília, o botucatuense conquistou a vitória na categoria PCD (Pessoas com Deficiência) no formato de luta casada.

O campeonato reuniu mais de 500 atletas de todo o Brasil e exterior, incluindo lendas das artes marciais como César Mutante e Thiago Marreta. "Estar entre esses grandes nomes me mostrou que estou no caminho certo", comemora o mestre, que em 2024 participou como demonstrativo na Arena Olímpica do Rio.

Mais do que o título, Pinóquio destaca o impacto social. "Ser referência para outras pessoas com deficiência é minha maior vitória". A conquista no final de junho consolida Botucatu no cenário mundial da capoeira e inspira uma nova geração de atletas.