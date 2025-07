Júnior quer isenção de multa para imóvel regularizado em 18 meses

A Fazenda projeta um acréscimo de R$ 15 milhões a R$ 20 milhões na arrecadação do tributo em 2025, o que corresponde a um incremento de 8% a 10% sobre a receita relativa ao imposto projetada para 2024.

A proposta do parlamentar veio após uma série de contatos que recebeu de munícipes notificados pela prefeitura com dúvidas sobre o procedimento e queixas de que eventual sanção pecuniária pesaria no bolso do contribuinte. "Aqueles que quiserem regularizar já terão de arcar com profissionais de engenharia, por exemplo, o que por si só já é um ônus", afirma.

O parlamentar ainda trabalha com uma outra frente dentro da proposta: facilitar a regularização às famílias que não têm condições de pagar profissionais habilitados. Júnior tem mantido tratativas com interlocutores do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo (Seesp) para viabilizar convênio do chamado Programa de Moradia Econômica (Promore).