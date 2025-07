Preso suspeito de anunciar drogas em aplicativo de mensagens

Lençóis Paulista - Policiais civis, com o apoio de policiais militares e guardas civis municipais, prenderam em flagrante, na tarde desta quarta-feira (16), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), um jovem de 19 anos que anunciava a venda de drogas em um grupo de WhatsApp com membros de toda a região.

As publicações do investigado, inclusive com fotografias sobre o comércio ilegal, embasaram pedido de busca judicial feito pela Polícia Civil no imóvel dele, no Jardim Maria Luíza I.

Nesta quarta-feira, as equipes foram até o endereço e, após uma campana com viatura descaracterizada, abordaram o jovem no momento em que ele desembarcava de seu veículo.