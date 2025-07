Bauru: acidente de moto é flagrado no novo semáforo da Comendador

O novo conjunto semafórico instalado pela Emdurb em Bauru, que entrou em funcionamento na terça-feira (15), no cruzamento da avenida Comendador José da Silva Martha com a rua Massao Sakata, no Jardim Santista, continua gerando reações distintas. Em meio à polêmica — com críticos de um lado e apoiadores de outro — o programa Cidade 360º, da rádio 96FM, flagrou ao vivo um acidente envolvendo um carro e um motociclista, às 7h50 desta quarta-feira (17).

Enquanto os jornalistas Alexandre Colim e Douglas Willian mostravam a lentidão no trânsito, causada pelo excesso de veículos, um Chevrolet Onix branco parou bruscamente no semáforo, sobre a faixa de pedestres da rua Massao Sakata, que tem mão dupla apesar da via estreita. Por conta da freada, um Citroën C4 preto desviou para a contramão e um motociclista, que pilotava uma Honda Biz vermelha, caiu. Aparentemente, o condutor da moto não sofreu ferimentos.

Segundos depois, um Ford Ka branco tentou converter à direita nessa mesma via, vindo da Comendador, mas não conseguiu devido ao acidente. A situação agravou ainda mais o tráfego naquele ponto.