Lençóis será palco do Motorock neste fim de semana, na Facilpa

Entre as principais bandas, estão a Queen Tribute Brazil, que sobe ao palco no dia 18, Banda Ferver - Aerosmith Cover Oficial, que se apresenta no dia 19, e Raul Seixas Cover e Banda, que encerra a programação no dia 20. O Motorock também terá espaço para bandas locais.

O Recinto da Facilpa de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) recebe nesta sexta-feira (18) mais uma edição do Motorock, com shows de mais de 20 bandas, entre covers e locais, além de várias atrações para o público. O evento, realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, com apoio do Motoclube União dos Motociclistas de Lençóis Paulista, segue até domingo (20), e tem a entrada gratuita.

O presidente do União dos Motociclistas, Zenildo Luiz de Abreu, conta que são esperados participantes até de outros estados. "O Motorock Lençóis é trabalhado com muito carinho e buscamos sempre oferecer o que há de melhor em nossa cidade", afirma, ressaltando a parceria com a Cultura. O locutor oficial do Motorock será Fábio Lacerda e o evento também contará com playground com brinquedos infláveis para as crianças e Feira de Artesanato e Economia Criativa. "Quero convidar a população a participar do 6.º Motorock, com diversas atrações e novidades, e que são uma garantia de entretenimento com segurança e qualidade para toda a família", declarou o prefeito André Paccola Sasso.