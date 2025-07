A 8.ª rodada do Noroeste mudou de data, a pedido do clube. Anteriormente agendado para o dia 2 de agosto, um sábado, às 19h, no Estádio Alfredo de Castilho, o duelo contra o Araçatuba, pela Copa Paulista Sicredi 2025, foi antecipado para a sexta-feira (1.º), feriado municipal, às 10h.

A partida, portanto, passou a integrar oficialmente o cronograma do aniversário de 129 anos de Bauru. Os ingressos serão vendidos na semana anterior ao jogo.