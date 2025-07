Base e oposição enfrentam estresse após projeto das secretarias

Outro aspecto envolve a acusação de que o presidente da Casa, vereador Markinho Souza (MDB), descumpriu uma declaração dada em abril deste ano quando da votação do novo organograma. Naquela sessão, o desgaste em torno da tramitação acelerada fez Markinho dizer publicamente a membros do governo para que "não contem mais com pareceres em plenário", admitindo desconforto.

Pouco menos de dois meses depois, contudo, a mesma situação se repetiu.

Ao JC, o presidente afirmou que "não achei nem um pouco adequada a forma como foi feita essa votação [da última segunda-feira]" e que "houve consenso entre a base de que [vereadores] estariam satisfeitos com as informações prestadas", mas que "não é nada que me deixou confortável".