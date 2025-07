A queda do Capitalismo e do Socialismo puro

Diferentemente de três décadas atrás onde a maioria do povo chinês da zona rural lutava na agricultura sem maquinaria sofisticada e na zona urbana, com salário mensal irrisório para a sobrevivência, a situação atual está invertida.

Enquanto o atual governo dos EUA aplica pesadas tarifas para importação e exportação para a maior parte dos países do mundo com a frase "Primeiro a América" e a Rússia faz uma injusta guerra objetivando reconquistar para si todo o território da Ucrânia e lhe impor a adoção do seu regime político, a China avança com visão voltada para um mundo pacífico e mais igualitário.

A China, a partir da liderança de Deng Xiaoping, sucedido por Xi Jinping, adotou para o seu país a "Perestroika" (reestruturação) e o "Glasnost" (transparência) ditados por ex-presidente Mikhail Gorbachev, da antiga URSS. Isto é, um sistema misto, de Socialismo sob liderança do governo e Capitalismo com mercado e serviço livre.

Não significa ter erradicado a pobreza cem por cento. Objetivando erradicar a pobreza, a China investe na conscientização do seu povo e os que dela buscam conhecimentos para a formação de técnicos a nível universitário.

A China, com adoção da Nova Rota da Seda, objetiva o desenvolvimento das nações, logicamente, para a troca de interesses econômicos e o bem- estar sócio econômico e cultural mundial. Prevalece o respeito à soberania, sem interferência nas decisões do governo de cada nação do mundo.

Não à destruição e não à subordinação. Visa expandir as conexões comerciais entre a China e demais países do mundo investindo na infraestrutura com a construção de rodovias, ferrovias, portos e cidades planejadas sem interesse em conquistar para si o território. Importa para o governo atual dessa nação o desenvolvimento mundial que, sabe, minimiza a pobreza que assola o mundo e o retorno futuro para o seu país do quanto investe no presente é consequência natural.