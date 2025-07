Empregabilidade após os 40: por que ainda é um desafio?

Apesar de o tema ser urgente, o artigo "Gestão da diversidade: o etarismo no mercado de trabalho" afirma que "embora haja uma crescente preocupação social dedicada aos idosos nas últimas décadas, as pesquisas científicas sobre o assunto têm sido limitadas" (Schneider, Fritz, Goes, 2024, p. 69).

Por isso, precisamos colocar esse tema em pauta para debates, tanto na sociedade quanto no meio acadêmico.

Desvalorizar quem tem mais experiência é o oposto do que é esperado pelas mais eficientes teorias de GRH — especialmente pelas mais humanizadas.